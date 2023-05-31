Зеленський провів виїзне засідання Ставки в Одесі – була «окрема доповідь» командувача ВМС ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський провів в Одесі виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача.

«Виїзна ставка в Одесі. Заслухали командувача Москальова щодо оперативної ситуації в зоні його відповідальності. Окрема доповідь Неїжпапи (командувача Військово-морських сил Збройних сил України – ред.): захист прибережної інфраструктури, функціонування зернового коридору та інші важливі питання. Доповіді Генштабу і Міноборони. Звіти командувачів. Нашим силам вдалося стабілізувати ситуацію на Хортиці, повідомив генерал Сирський», – написав він у телеграмі.

Зеленський також повідомив про важливі доповіді керівника ГУР Кирила Буданова і очільника СБУ Василя Малюка – «тут без подробиць».

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський 31 травня відвідав Одещину з робочим візитом.