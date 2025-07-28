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Зеленський відреагував на заяву Трампа щодо Росії

«Сьогодні є надзвичайно вагома заява президента Трампа. І це правда – саме Росія робить усе, аби зірвати мирні зусилля та затягнути цю війну»
«Сьогодні є надзвичайно вагома заява президента Трампа. І це правда – саме Росія робить усе, аби зірвати мирні зусилля та затягнути цю війну»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву президента США Дональда Трампа, назвавши її «надзвичайно вагомою».

«Україна виконує те, що обіцяє. Сьогодні є надзвичайно вагома заява президента Трампа. І це правда – саме Росія робить усе, аби зірвати мирні зусилля та затягнути цю війну. Щоночі удари, постійно – російські намагання зробити Україні боляче. Справді, мир може бути, якщо діяти сильно та рішуче, і ми неодноразово говорили – і всі партнери це знають, – що санкції – це ключовий елемент. Росія зважає на санкції, зважає на такі втрати. Мир завдяки силі можливий», – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський додав, що Україна, як і завжди, готова максимально продуктивно працювати з США заради того, щоб закінчити цю війну достойно й тривалим миром.

Президент США Дональд Трамп 28 липня окреслив часові рамки, які він надає російському лідерові Володимиру Путіну для укладення мирної угоди з Україною – 10 або 12 днів, які рахуватимуться від сьогодні.

Раніше цього ж дня лідер США сказав, що скоротить наданий ним раніше Росії термін 50 днів на досягнення мирної угоди з Україною. За словами Трампа, він «розчарований у президенті (РФ Володимирі) Путіні» і має намір скоротити термін, оскільки, на його думку, «він уже знає відповідь» на його пропозиції та те, що станеться.

50 днів Трамп надав Росії рівно два тижні тому – 14 липня.

У Росії стримано відреагували на попередні заяви Трампа. Офіційна позиція Москви щодо них не змінилася. Російські представники кажуть, що зацікавлені у мирі, але лише на певних умовах – які у Києві вважають рівнозначними капітуляції. Йдеться, зокрема, про відмову України від частини територій – навіть тих, які Москва не контролює зараз або взагалі ніколи не контролювала.

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