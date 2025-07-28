Зеленський відреагував на заяву Трампа щодо Росії

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву президента США Дональда Трампа, назвавши її «надзвичайно вагомою».

«Україна виконує те, що обіцяє. Сьогодні є надзвичайно вагома заява президента Трампа. І це правда – саме Росія робить усе, аби зірвати мирні зусилля та затягнути цю війну. Щоночі удари, постійно – російські намагання зробити Україні боляче. Справді, мир може бути, якщо діяти сильно та рішуче, і ми неодноразово говорили – і всі партнери це знають, – що санкції – це ключовий елемент. Росія зважає на санкції, зважає на такі втрати. Мир завдяки силі можливий», – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський додав, що Україна, як і завжди, готова максимально продуктивно працювати з США заради того, щоб закінчити цю війну достойно й тривалим миром.

Президент США Дональд Трамп 28 липня окреслив часові рамки, які він надає російському лідерові Володимиру Путіну для укладення мирної угоди з Україною – 10 або 12 днів, які рахуватимуться від сьогодні.

Раніше цього ж дня лідер США сказав, що скоротить наданий ним раніше Росії термін 50 днів на досягнення мирної угоди з Україною. За словами Трампа, він «розчарований у президенті (РФ Володимирі) Путіні» і має намір скоротити термін, оскільки, на його думку, «він уже знає відповідь» на його пропозиції та те, що станеться.

50 днів Трамп надав Росії рівно два тижні тому – 14 липня.

У Росії стримано відреагували на попередні заяви Трампа. Офіційна позиція Москви щодо них не змінилася. Російські представники кажуть, що зацікавлені у мирі, але лише на певних умовах – які у Києві вважають рівнозначними капітуляції. Йдеться, зокрема, про відмову України від частини територій – навіть тих, які Москва не контролює зараз або взагалі ніколи не контролювала.