Зеленський очікує від уряду чіткого переліку заходів для диверсифікації експортних маршрутів

Після засідання Ставки верховного головнокомандувача президент України Володимир Зеленський повідомив, що очікує наступного тижня від уряду чіткий перелік заходів, які забезпечать диверсифікацію експортних маршрутів України.

За його словами, у ході засідання детально обговорювали логістичні виклики, російські удари по Одесі та області, по портовій інфраструктурі та морському коридору, були доповіді ВМС України, ГУР, уряду України.

«Прем’єр-міністр доповів по роботі з партнерами в нашому регіоні, які можуть розширити транскордонну взаємодію з Україною. Вдячний країнам-сусідам за готовність реально допомагати. Розраховую на наступному тижні отримати від уряду чіткий перелік заходів, які забезпечать диверсифікацію експортних маршрутів», – написав він у телеграмі.

Зеленський додав, що ефективна взаємодія по зерновому експорту, по забезпеченню нормальної логістики – «це внесок у глобальну продовольчу безпеку та протидію розгортанню кризи вартості життя у країнах та регіонах, які межують із Європою, зокрема на Близькому Сході та в країнах Північної Африки».

Війська РФ регулярно атакували Одесу, але нещодавно посилили удари по її портах, зернових та олійних терміналах, а також по комерційних суднах в українських портах. За даними одеської прокуратури, із 20 червня до 20 липня армія Росії атакувала 28 цивільних торговельних суден у портах «Великої Одеси». Загалом за цей період загинула 21 людина, 34 дістали поранення.

Попри щоденні загрози через російські атаки, українські порти продовжують працювати. системні атаки Росії створюють прямі ризики для свободи судноплавства, стабільності міжнародної торгівлі та глобальної продовольчої безпеки.

Днями в уряді повідомляли про зустріч щодо збільшення пропускної спроможності Дунайського логістичного маршруту, розвитку портів України, Румунії та Молдови, а також усунення інфраструктурних і адміністративних обмежень на ключових транспортних коридорах.



Україна є основним експортером кукурудзи, пшениці, ріпаку, насіння соняшнику та рослинної олії, 90 відсотків її експорту сировинних товарів проходить через чорноморські порти в Одесі та навколо неї.