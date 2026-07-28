У Держслужбі водного транспорту розповіли, як інцидент з судном Golden Leo вплинув на роботу Одеського порту

Голова Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України Сергій Гурський розповів, як інцидент з судном Golden Leo вплинув на роботу Одеського морського порту.

«Ми ж розуміємо, що кожен інцидент має свій вплив, але порт (Одеський) працює, рух суден продовжується. Держгідрографія зі свого боку, випустила повідомлення для мореплавців і зробила відповідні корективи в картах», – сказав він в коментарі Радіо Свобода.

За його словами, безпека судноплавства залишається безумовним пріоритетом, після цього інциденту вже проводиться спільна робота Адміністрації судноплавства, Міністерства з відновлення інфраструктури та транспорту України, Військово-морських сил ЗСУ, АМПУ та інших компетентних органів щодо аналізу обставин події та додаткового посилення безпекових заходів.



Але, як зауважує Сергій Гурський, в умовах повномасштабної війни повністю усунути ризики для цивільного судноплавства неможливо.



«Саме тому всі учасники морських перевезень повинні неухильно виконувати всі вимоги компетентних органів і оперативно реагувати на їхні рекомендації та дотримуватися встановлених процедур безпеки... Лише тісна взаємодія цивільних і військових структур дозволить максимально знизити наявні ризики та забезпечити безперервну роботу українського морського коридору», – додав він.

19 липня судно Golden Leo, яке ходило під прапором Гвінеї-Бісау й перевозило кукурудзу, зазнало атаки під час виходу морським коридором із порту Чорноморськ. 10 людей, серед яких українських лоцман, загинули, ще вісім членів екіпажу евакуювали.

За даними Адміністрації судноплавства, через удар РФ «значних пошкоджень» зазнали конструкції корпусу та надбудови судна, через це воно втратило морехідність і затонуло. Судно затонуло 26 липня.

Росія регулярно атакувала Одесу, але нещодавно посилила удари по її портах, зернових та олійних терміналах, а також по комерційних суднах в українських портах. За даними одеської прокуратури, із 20 червня до 20 липня армія Росії атакувала 28 цивільних торговельних суден у портах «Великої Одеси». Загалом загинула 21 людина, 34 дістали поранення.

Ескалація в регіоні, який має вирішальне значення для світового експорту зерна, призводить до зростання міжнародних цін на пшеницю, пише AFP з посиланням на Lloyd's List Intelligence, компанія з морських даних.



Україна є основним експортером кукурудзи, пшениці, ріпаку, насіння соняшнику та рослинної олії, 90 відсотків її експорту сировинних товарів проходить через чорноморські порти в Одесі та навколо неї.