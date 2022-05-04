Війна Росії проти України вже стала такою ж жорстокою як Друга світова – Зеленський

Війна Росії проти України вже стала такою ж жорстокою як Друга світова війна. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до данського народу в річницю звільнення Данії від нацистів.

«Ось війна знову прийшла. Вона тут і зараз. Вона в Україні. І не збирається зупинятися на нашій землі. І вона вже стала такою ж жорстокою, як і та війна, перемогу в якій усі ми згадуємо щороку в травні», – вважає він.

Зеленський нагадав, що вже звертався до парламенту Данії та данців на 34-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Я говорив тоді, що Росія застосувала проти нашої країни 1 370 ракет. На сьогодні – вже 1 993 ракети. Просто уявіть, скільки життів вони забрали. Більшість з них вдарила по невійськових об'єктах», – сказав він.

Президент України вважає, що Росія «ще не готова зупинити війну».

«Там іще мріють про захоплення України та інших європейських країн. Там іще мріють про те, що свобода в Європі має зникнути. Але їхні мрії не повинні здійснитися. Має здійснитися мрія про мир. Наша і ваша мрія. Так само, як це було 77 років тому. Саме зараз і саме в Україні вирішується те, як житимуть люди на нашому континенті. Чи буде мир. Не лише в нас, а й у наших сусідів. У нас із вами», – наголосив президент.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

В ООН станом на 2 травня підтвердити загибель 3238 і поранення 3397 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».