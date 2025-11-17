Зеленський у Франції розпочав зустріч з Макроном

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції.

Розпочалася його зустріч з французьким президентом Емманюелем Макроном. Відео церемонії зустрічі оприлюднив Офіс президента.

Як повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела, Зеленський у понеділок, 17 листопада, укладе з Францією угоди про постачання засобів протиповітряної оборони, військових літаків і ракет.



Напередодні Зеленський у вечірньому зверненні анонсував «історичну угоду» із Францією. За його словами, це буде значне посилення бойової авіації, українських оборонних спроможностей.

«За графіком візиту, це буде в понеділок. Хороший зміст візиту. Це те, що дійсно допомогає Україні захищатись і досягати наших цілей, наших завдань», – сказав він.

У вересні заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявляв, що Україна очікує на отримання додаткових французьких літаків Mirage.

Україна отримала від Франції партію літаків-винищувачів Mirage-2000 на початку 2025 року. Уже в березні в Повітряних силах Збройних сил України продемонстрували кадри, як винищувачі Mirage-2000 збивали російські ракети під час повітряної атаки.



