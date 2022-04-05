Зеленський запропонував створити в Києві відділення ООН щодо підтримки миру

Україна готова надати ООН майданчик для створення відділення, яке може спеціалізуватись на превентивних заходах для підтримку миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу в Раді безпеки ООН.

«Україна готова надати майданчик для одного з головних офісів оновленої системи безпеки. Як офіс в Женеві, що спеціалізується на правах людини, як офіс в Найробі, який спеціалізується на захисті навколишнього середовища, так офіс в Києві може спеціалізуватись на превентивних заходах для підтримання миру», – сказав він.

Український президент також наголосив, що настав час реформувати ООН, щоб передати наступним поколінням «дієву ООН» яка зможе превентивно реагувати на безпекові виклики.

ООН має чотири основних відділення у різних куточках світу. Це штаб-квартира в Нью-Йорку, відділення у Женеві, у Відні та відділення у Найробі.