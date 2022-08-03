Зеленський: сьогоднішня Росія «давно втратила обличчя»

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Росія «давно втратила обличчя» і неможливо зберегти обличчя тому, хто цього не хоче.



«Сьогоднішня Росія давно втратила обличчя. Це сталося не вчора, не позавчора й не минулого тижня. Це просто вкотре підтвердилося. Вкотре світ побачив, що ховається під маскою нібито миротворця, яку Росія намагалася носити довгі роки. Там – інша маска. З прорізом для очей і рота. Маска, яку надягають терористи», – сказав Зеленський під час звернення до студентів і викладачів вишів Австралії.

Він наголошує, що єдина різниця між терористами та Росією – перші беруть на себе відповідальність за скоєне, а Росія не має мужності зробити це й має нахабство звинувачувати у своїх злочинах інших.

«Чимало хто переймався і, можливо, досі переймається стосовно того, що треба діяти делікатно й не злити Росію. Стосовно того, щоб у Росії була змога «зберегти обличчя». Зараз уже має бути очевидно для всіх – усе це не має жодного значення. Неможливо розізлити тих, хто оскаженів. Неможливо зберегти обличчя тому, хто сам цього не хоче», – наголошує президент України.

У травні Володимир Зеленський повідомив, що президент Франції Емманюель Макрон, щоб зберегти обличчя президенту Росії Володимиру Путіну, пропонував Україні частково поступитись своїм суверенітетом.

Макрон регулярно спілкувався з президентом Росії Володимиром Путіним, зокрема станом на початок березня відбулася вже дванадцята розмова Макрона з Путіним з початку 2022 року. Проте ці розмови не мали результату – Путін не бажав говорити про припинення його війни проти України, а Макрон продовжував наголошувати на необхідності переговорного процесу.