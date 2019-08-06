Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який повертає «зелений тариф» для наземних сонячних електростанцій, свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Народні депутати ухвалили відповідний закон 11 липня, під час останнього засідання парламенту восьмого скликання.

Депутати скасували норму закону, ухваленого у квітні 2019 року, яка передбачала, що домашні сонячні електростанції можуть розміщувати сонячні панелі тільки на дахах та фасадах будівель.

Ця поправка зазнала критики низки представників енергетичної галузі.