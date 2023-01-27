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Зеленський у Києві вшанував пам’ять жертв Голокосту

Володимир Зеленський встановив лампадку біля меморіального знаку «Менора» на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр». Київ, 27 січня 2023 року

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у вшануванні пам’яті мільйонів жертв Голокосту.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, у церемонії також взяли участь Андрій Єрмак, представники дипломатичного корпусу європейських країн, США та Канади.

Зеленський встановив лампадку біля меморіального знаку «Менора» на території Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» у Києві.

У зверненні з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту Зеленський наголосив, що кожен, хто цінує життя, має проявляти рішучість, коли треба рятувати тих, кого прагне знищити ненависть.

«Сьогодні ми повторюємо ще вагоміше, ніж раніше: ніколи знову – ненависті; ніколи знову – байдужості. Що більше народів світу подолають байдужість, то менше простору у світі залишиться для ненависті», – сказав він.

Президент України Володимир Зеленський під час вшанування жертв Голокосту. Київ, Бабин Яр, 27 січня 2023 року
Президент України Володимир Зеленський під час вшанування жертв Голокосту. Київ, Бабин Яр, 27 січня 2023 року

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту відзначають 27 січня. Внаслідок геноциду євреїв під час Другої світової війни загинули близько 6 мільйонів людей.

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