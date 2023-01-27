«Байдужість убиває»: Зеленський у день пам’яті жертв Голокосту

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю прокоментував Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

«Ми знаємо й пам’ятаємо, що байдужість убиває разом із ненавистю. Байдужість і ненависть завжди тільки вдвох здатні творити зло. Тому так важливо, щоб кожен, хто цінує життя, проявляв рішучість, коли треба рятувати тих, кого ненависть прагне знищити», – закликав він.

Голова держави згадав праведників народів світу – людей, які рятували євреїв від геноциду, влаштованого нацистами під час Другої світової війни, – а також глобальну коаліцію, яка зупинила нацистську Німеччину.

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«І сьогодні ми повторюємо ще вагоміше, ніж раніше: ніколи знову – ненависті; ніколи знову – байдужості. Що більше народів світу подолають байдужість, то менше простору у світі залишиться для ненависті», – додав Зеленський.

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту відзначають 27 січня. Внаслідок геноциду євреїв під час Другої світової війни загинули близько 6 мільйонів людей.