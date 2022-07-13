Зеленський завтра звернеться до учасників форуму в Гаазі

Президент України Володимир Зеленський планує завтра звернутись до учасників форуму в Гаазі, який присвячений притягненню до відповідальності російських військ.



«Готуюся звернутись до учасників форуму в Гаазі в Нідерландах, який відбудеться завтра і присвячений притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців. Світові демократії готові зробити все необхідне, щоб кожен російський терорист відповідав за зло проти українців. І ми маємо скоординувати зусилля таким чином, щоб усі винні отримали справедливі вироки. Трибунал буде», – сказав він у своєму відеозверненні.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який 11 липня відвідав Київ, заявив, що в Гаазі цього тижня відбудеться конференція для того, щоб розплата за воєнні злочини РФ стала ближчою. Він наголосив, що усі, хто вчинив тяжкі злочини в Україні, не повинні уникнути правосуддя.