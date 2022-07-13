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Зеленський завтра звернеться до учасників форуму в Гаазі

Володимир Зеленський наголошує, що «світові демократії готові зробити все необхідне, щоб кожен російський терорист відповідав за зло проти українців. Трибунал буде»

Президент України Володимир Зеленський планує завтра звернутись до учасників форуму в Гаазі, який присвячений притягненню до відповідальності російських військ.

«Готуюся звернутись до учасників форуму в Гаазі в Нідерландах, який відбудеться завтра і присвячений притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців. Світові демократії готові зробити все необхідне, щоб кожен російський терорист відповідав за зло проти українців. І ми маємо скоординувати зусилля таким чином, щоб усі винні отримали справедливі вироки. Трибунал буде», – сказав він у своєму відеозверненні.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який 11 липня відвідав Київ, заявив, що в Гаазі цього тижня відбудеться конференція для того, щоб розплата за воєнні злочини РФ стала ближчою. Він наголосив, що усі, хто вчинив тяжкі злочини в Україні, не повинні уникнути правосуддя.

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