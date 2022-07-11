Рютте: в Гаазі цього тижня відбудеться конференція, щоб наблизити розплату за воєнні злочини РФ

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявляє, що в Гаазі цього тижня відбудеться конференція для того, щоб розплата за воєнні злочини РФ стала ближчою.



«У Гаазі цього тижня відбудеться спеціальна конференція, організована Міністерством закордонних справ, Європейською комісією та Міжнародним кримінальним судом ООН, для того, щоб розплата за злочини проти людяності, воєнні злочини стала ближчою. Ми надаємо свій досвід і знання для того, щоб діяти на місцях», – сказав Рютте на брифінгу в Києві.

Він наголосив, що усі, хто вчинив тяжкі злочини в Україні, не повинні уникнути правосуддя.

«Я сьогодні відвідав деякі місця, де путінське військо залишило свої жахливі сліди, руїну, смерть. Я дуже вражений тим, що сьогодні побачив. Я не може навіть уявити, якого масштабу були страждання, коли там перебували окупанти. Ми маємо зробити так, щоб усі ті, хто скоїв ці тяжкі злочини в Україні, не уникли правосуддя», – сказав нідерландський прем’єр.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сьогодні відвідав Ірпінь, який постраждав внаслідок російської окупації.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

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Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».