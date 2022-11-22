Землетрус в Індонезії: кількість загиблих зросла до 252 – медіа

Щонайменше 252 людини загинули через землетрус в Індонезії, повідомляють міжнародні медіа з посиланням на місцеву владу.

Ще десятки людей вважаються зниклими безвісти, мінімум 377 отримали поранення. Рятувальні роботи тривають.

Понад 7 тисяч людей були переміщені зі своїх домівок.

Багато загиблих були учнями державних шкіл, які закінчили свої уроки вдень і брали додаткові уроки в кількох ісламських школах, коли обвалилися будівлі, повідомив раніше губернатор Західної Яви Рідван Каміл.

Землетрус магнітудою 5,6 стався поблизу столиці Індонезії Джакарти 21 листопада.