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Новини | Міжнародні

Землетрус в Індонезії: кількість загиблих зросла до 252 – медіа

Понад 7 тисяч людей були переміщені зі своїх домівок

Щонайменше 252 людини загинули через землетрус в Індонезії, повідомляють міжнародні медіа з посиланням на місцеву владу.

Ще десятки людей вважаються зниклими безвісти, мінімум 377 отримали поранення. Рятувальні роботи тривають.

Понад 7 тисяч людей були переміщені зі своїх домівок.

Багато загиблих були учнями державних шкіл, які закінчили свої уроки вдень і брали додаткові уроки в кількох ісламських школах, коли обвалилися будівлі, повідомив раніше губернатор Західної Яви Рідван Каміл.

Землетрус магнітудою 5,6 стався поблизу столиці Індонезії Джакарти 21 листопада.

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