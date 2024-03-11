Українка, яку Москва звинувачує в облитті соком посла РФ в Польщі, відреагувала на рішення про заочний арешт

Громадянка України Ірина Земляна, яку Росія звинувачує в облитті буряковим соком посла Росії в Польщі у травні 2022 року, відреагувала на рішення російського суду про її заочний арешт.

Земляна зазначає, що жодних доказів у матеріалах справи немає, а російський «суд» керувався абсолютно нічим і виключно чиєюсь хворою фантазією».

«Ніяких оскаржень до російських «судів» ми з адвокатами робити не будемо. Я не визнаю, що в Росії є правосуддя, не визнаю Росію правовою державою – це держава-агресор, яка чинить геноцид і веде жорстоку війну проти моєї України та українців. Всі юридичні взаємодії будуть здійснюватися виключно з Інтерполом та іншими міжнародними інституціями у разі необхідності», – написала вона у своєму фейсбуці.

Ірина Земляна вкотре наголосила, що вона не обливала посла Росії в Польщі.

Раніше стало відомо, що російський суд 4 березня заочно заарештував Ірину Земляну, яка, за твердженням Москви, облила буряковим соком посла Росії в Польщі Сергія Андрєєва 9 травня 2022 року. Проти неї порушено кримінальну справу за статтею про напад на людину, яка користується міжнародним захистом.

Як зауважило російське видання «Медіазона», по батькові Земляної не вказане ані в картці розшуку, ані в записі Росфінмоніторингу, який заборонив їй грошові перекази, ані в рішенні суду. Розшукова картка містить фотографію українки з акції у Варшаві. Журналісти припускають, що слідство і суд навіть не стали з’ясовувати повне ім’я підозрюваної та встановлювати її особу.

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У вересні 2022 року Ірина Земляна повідомила, що в Росії проти неї відкрили кримінальне провадження. Тоді ж Земляна пояснила, що під час акції в травні розливала буряковий сік на себе, а російський посол опинився надто близько.

«Ми мусили показати, що там, де зʼявляються росіяни – там кров, гинуть українці. Форма вираження цього протесту була викликана жахливими злочинами, які вчиняють росіяни в Україні. Чому посол зміг наблизитися до мене аж так близько? Очевидно, що це питання до польської поліції, а не до протестувальників, які реалізовують своє законне право», – заявила вона тоді.

Після інциденту в травні 2022 активістка, яка працює в українському НКО тренером з безпеки журналістів, згодом повідомила, що змушена була залишити Варшаву, де вона жила, через загрозу життю. Вона розповідала, що її особисті дані були викладені у мережу, вона отримувала повідомлення та дзвінки з погрозами.