ЗМІ: суд у Росії заочно заарештував українку, яка облила посла РФ у Польщі соком у травні 2022-го

Суд у Москві заочно заарештував громадянку України Ірину Земляну, яка облила буряковим соком посла Росії в Польщі Сергія Андрєєва 9 травня 2022 року. Проти неї порушено кримінальну справу за статтею про напад на людину, яка користується міжнародним захистом, повідомляє російське видання «Медіазона».

За його даними, рішення про заочний арешт було ухвалено ще 4 березня, проте про нього досі не було відомо. Раніше Земляну оголосили в розшук.

Видання зауважило, що по батькові Земляної не вказане ані в картці розшуку, ані в записі Росфінмоніторингу, який заборонив їй грошові перекази, ані в рішенні суду. Розшукова картка містить фотографію українки з акції у Варшаві.

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Редакція припускає, що слідство і суд навіть не стали з’ясовувати повне ім’я підозрюваної та встановлювати її особу.

Ірина Земляна наразі не коментувала публічно це повідомлення. У вересні 2022 року вона повідомила, що в Росії проти неї відкрили кримінальне провадження. Тоді ж Земляна пояснила, що під час акції в травні розливала буряковий сік на себе, а російський посол опинився надто близько.

«Ми мусили показати, що там, де зʼявляються росіяни – там кров, гинуть українці. Форма вираження цього протесту була викликана жахливими злочинами, які вчиняють росіяни в Україні. Чому посол зміг наблизитися до мене аж так близько? Очевидно, що це питання до польської поліції, а не до протестувальників, які реалізовують своє законне право», – заявила вона тоді.

Після інциденту в травні 2022 активістка, яка працює в українському НКО тренером з безпеки журналістів, згодом повідомила, що змушена була залишити Варшаву, де вона жила, через загрозу життю. Вона розповідала, що її особисті дані були викладені у мережу, вона отримувала повідомлення та дзвінки з погрозами.