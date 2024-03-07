Єрмак провів брифінг для Лі Хуея і делегації КНР

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив увечері 7 березня, що «провів брифінг щодо безпекової ситуації в Україні… для делегації Китайської Народної Республіки на чолі зі спеціальним представником уряду КНР з питань Євразії Лі Хуеєм».

«З українського боку у брифінгу взяли участь: мої заступники Роман Машовець, Андрій Сибіга, Ігор Жовква, заступник міністра енергетики Світлана Гринчук, представники Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ, посол України в КНР Павло Рябікін, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, а також мої радники Дарія Зарівна та Владислав Власюк. Ми розповіли про ситуацію на полі бою, функціонування «зернового коридору», повернення військовополонених, захист прав цивільних заручників і повернення депортованих РФ українських дітей», – ідеться в повідомленні.

За словами Єрмака, китайській делегації продемонстрували зразки уламків збитої ракети виробництва КНДР та інші елементи засобів ураження, котрі були передані РФ та застосовуються нею для атак по території України.

«Також було порушено питання про можливості сприяння китайської сторони в припиненні насильницької депортації українських дітей, обміні полоненими, демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС, гарантування ядерної безпеки та інших міжнародних ініціатив нашої держави», – вказав голова Офісу президента України.

Після дипломатичних переговорів у Москві, які відбулися ввечері 2 березня, міністерство закордонних справ Китаю заявило наступного дня, що переговори є єдиним способом припинити бойові дії в Україні.

Оприлюднене 3 березня повідомлення російського МЗС на цю тему містить інший акцент: «Констатовано, що будь-яке обговорення політико-дипломатичного врегулювання неможливе без участі Росії та врахування її інтересів у сфері безпеки. При цьому було відзначено, що ультимативні вимоги до Росії, що просуваються Києвом і Заходом, і пов'язані з ними «діалогові» формати лише шкодять перспективам врегулювання і не можуть служити його основою».

8 лютого китайське Міністерство закордонних справ повідомило, що Лі Хуей відвідає Україну, Росію, Польщу, Німеччину і Францію, починаючи з 2 березня, для переговорів щодо припинення війни, яку РФ веде проти України.

Поїздка Лі стала другою з травня 2023 року. Китай заявляє, що є нейтральною стороною у війні Росії проти України, але його критикують за відмову засудити Москву через її повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року і за зв’язки з РФ.

За останні роки Китай і Росія розширили економічну співпрацю та дипломатичні контакти, а їхнє стратегічне партнерство лише зміцнилося після вторгнення РФ в Україну.