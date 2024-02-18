Китайcький міністр розповів Кулебі, що Пекін «не продає летальної зброї» Росії

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив своєму українському колезі Дмитру Кулебі, що Пекін не продає Росії летальної зброї для війни проти України, йдеться в повідомленні китайського зовнішньополітичного відомства. Про це йшлося під час зустрічі чільних дипломатів обох країн на полях конференції з питань безпеки в Мюнхені.

Згідно із заявою, Китай «не використовує ситуацію та не продає летальу зброю в райони конфлікту або сторонам конфлікту». Китай стверджує, що є нейтральною стороною в «українському конфлікті» (офіційне китайське позначення війни, яку Росія веде проти України – ред.), але його критикують за відмову засудити дії Москви.

За останні роки Китай і Росія розширили економічну співпрацю та дипломатичні контакти, а їхнє стратегічне партнерство лише зміцнилося після вторгнення РФ в Україну.

За повідомленням, Ван І наголосив, що Китай дотримується політичного врегулювання проблем, і наполягав на сприянні мирним переговорам.

«Ми продовжуватимемо відігравати конструктивну роль у швидкому припиненні війни та відновленні миру. Навіть якщо є лише проблиск надії на мир, Китай не відмовиться від своїх зусиль», — сказав Ван Кулебі.

«Я зустрівся зі своїм китайським колегою Ван І, щоб обговорити двосторонні відносини, торгівлю і необхідність відновлення справедливого і міцного миру в Україні. Я поінформував міністра закордонних справ Ван І про бачення України щодо майбутнього Глобального саміту миру в Швейцарії. Ми погодилися з необхідністю підтримувати українсько-китайські контакти на всіх рівнях і продовжувати наш діалог», – написав за підсумками зустрічі Дмитро Кулеба.

До повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року Китай був найбільшим торговельним партнером України та залишається важливим споживачем українського зерна, соняшникової олії та залізної руди.