Китай застеріг Україну від внесення його компаній до списку «спонсорів війни» – Reuters

Китай застеріг Україну від включення китайських компаній до списку «міжнародних спонсорів війни», заявивши, що це може зашкодити відносинам між двома країнами, повідомляє Reuters з посиланням на неназвані джерела, знайомі з цим питанням.

Одне джерело агенції зауважило, що Китай не ставив Україні жодних умов, а просто висловив свою точку зору щодо списку. Водночас інше джерело припустило, що Пекін може пов’язати це із закупівлею Китаєм українського зерна.



Минулого місяця китайські чиновники висловили своє невдоволення Києву, який включив 14 китайських компаній до списку з 48 компаній, які, як він стверджує, допомагають Росії.

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Пекін, який підтримує тісні зв’язки з Москвою, утримується від критики вторгнення Росії в Україну, але також закликає до поваги територіальної цілісності. До війни Китай був головним торговельним партнером України.



Україна включила 48 міжнародних компаній, зокрема 14 з Китаю, до реєстру «міжнародних спонсорів війни», чия бізнес-діяльність, за її словами, опосередковано допомагає або сприяє військовим зусиллям Росії.