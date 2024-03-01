Як Китай виграє від війни в Україні?

Війна в Україні все ще триває, але зайшла у певний глухий кут, з мінімальним рухом на полі бою. Проте з огляду на останні два роки, війна в Україні стала перевагою для Китаю. Як саме КНР вдалося отримати вигоду з російського вторгнення?

У той час, як китайський лідер Сі Цзіньпін, ймовірно, відчуває певну тривогу через повільне зростання економіки та падіння ринку нерухомості у своїй країні, є чимало причин вважати, що він почувається впевнено на міжнародній арені.

По-перше, Китай не веде війну, не є ізольованим у геополітичному сенсі та й зміг скористатися ширшими наслідками від вторгнення Росії та президента Володимира Путіна в Україну.

Війна стала благом для Китаю як лідера Глобального Півдня, що позиціонує себе миротворцем у конфлікті і при цьому звинувачує Сполучені Штати у розпалюванні війни через військову підтримку України.

Впевненості Пекіну додають і коливання Заходу щодо підтримки України. Мільярди доларів військової допомоги США для України залишаються заблокованими у Конгресі, і попереду, ймовірно, ще більші труднощі, адже війна та втома від її фінансування зростають напередодні президентських виборів у США, які заплановані на листопад.

У Пекіні, буз сумніву, відзначають, здавалось би, короткостроковість західної підтримки України, і враховують це у будь-якому плані можливого наступу на Тайвань у майбутньому.

Війна також стала випробуванням, яке значною мірою посприяло зближенню Китаю та Росії. І хоча Пекін часом намагався дистанціюватися від Москви, все ж він допомагав економіці Росії і надавав їй політичне прикриття, де це було можливо.



До того ж, сьогодні Росія набагато більше залежить від Китаю, ніж будь-коли раніше, і така тенденція продовжиться у майбутньому.

Чому це важливо? Заглядаючи вперед, американсько-китайські відносини й надалі будуть головним питанням для Сі. Поки що і Пекін, і Вашингтон прагнуть зберігати спокій, проте майбутні вибори у США додають непередбачуваності у ситуацію.

З одного боку, колишній президент Дональд Трамп розпочав торговельну війну та підняв напругу, але перемога Трампа може послабити альянси США по всьому світу.

Призупинення допомоги Україні та потенційно більш нестабільні Сполучені Штати також приковують увагу Тайваню. Нещодавня делегація високопоставлених чиновників Тайваню до Вашингтона повідомила виданню Politico, що вони «надзвичайно стурбовані», що Україну можуть покинути напризволяще.

У розмовах, які я мав з тайванськими посадовцями протягом останнього року, вони часто говорили, наскільки важливою є перемога України і що це стане важливим меседжем для Комуністичної партії Китаю на Тайвані.

Звичайно, геополітичні вітри війни в Україні можуть змінити напрямок згодом у 2024 році. Та наразі схоже, що вони дують у спину Китаю.