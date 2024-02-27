Росія на тлі санкцій рекордно наростила імпорт із Китаю

За підсумками 2023 року обсяг експорту з Китаю до Росії сягнув 111 мільярдів доларів. Це на 47% більше, ніж у 2022 році, і на 65% більше порівняно з довоєнним 2021 роком, повідомляє The Bell із посиланням на дані китайської митниці.

Для КНР Росія за умов санкцій, запроваджених після початку повномасштабної війни проти України, перетворилася з незначного ринку на ринок середнього значення. Російський ринок піднявся за сумарним обсягом експорту з 16-го на сьоме місце впродовж року. Більше товарів Китай постачає лише до США, Гонконгу, Японії, Південної Кореї, Вʼєтнаму та Індії, зазначає The Bell.

Найпопулярніша категорія товарів, які Китай експортує до Росії, – комп'ютери, будівельна техніка та обладнання. 2023 року було ввезено товарів цієї категорії на суму понад 25 мільярдів доларів. Це майже на 50,5% більше, ніж рік тому.

У відсотковому співвідношенні лідирує категорія транспортних засобів та автозапчастин. Обсяг експорту в цій категорії минулого року становив 22,5 мільярда доларів, а річний приріст — майже 260%, ідеться у публікації.

Згідно з підрахунками The Bell, постачання китайських товарів подвійного призначення — переважно телекомунікаційного обладнання — зросло 2023 року на один мільярд доларів і склало чотири з половиною мільярди.

Видання зазначає, що за умов західних санкцій переорієнтація на ринок Китаю допомогла російській економіці вистояти, але зробила залежною від Пекіна. При цьому економічна співпраця Росії та КНР може бути непередбачуваною. Наприклад, після грудневого указу президента США про вторинні санкції за роботу з російськими санкційними компаніями китайські банки перестали приймати платежі від найбільших російських банків, вказує The Bell.

Водночас агентство Bloomberg повідомляло, що лише за перші девʼять місяців 2023 року Росія закупила у Євросоюзу критично важливих товарів для військової промисловості на суму майже 500 мільйонів доларів США. Чверть поставок йшла безпосередньо з Європи, решта – через посередників у третіх країнах, серед яких Китай, Туреччина, Обʼєднані Арабські Емірати, Сербія, Вірменія та держави Центральної Азії.