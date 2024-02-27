Росія закупила товари для ВПК у Євросоюзі на пів мільярда доларів – Bloomberg

Лише за перші дев’ять місяців 2023 року Росія закупила в Євросоюзу критично важливі товари для військової промисловості на суму майже 500 мільйонів доларів, пише агентство Bloomberg із посиланням на посадовців, знайомих із ситуацією.

За повідомленням, чверть постачань йшла безпосередньо з Європи, решта – через посередників у третіх країнах.

Журналістам вдалося ознайомитися із внутрішніми оцінками чиновників ЄС щодо виконання санкцій на постачання високопріоритетних товарів подвійного призначення. Йдеться про десятки компонентів, деталей і електроніки, що використовуються в ракетній техніці й іншому високотехнологічному військовому виробництві.

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ЄС виявив різке зростання експорту таких технологій до країн, які перепродують їх до Росії, зокрема йдеться про Туреччину, ОАЕ, Сербію, Китай, країни Центральної Азії і Вірменію. Зростання експорту в ці держави повністю компенсує скорочення прямих продажів Москві, йдеться в матеріалі Bloomberg.

Країни Заходу звинувачують Росію в обході санкцій, запроваджених через її повномасштабне вторгнення в Україну, через треті країни, наприклад, Туреччину, держави Центральної Азії та інші. Раніше ЗМІ повідомляли, що одним із найбільших «хабів» для обходу санкцій для Москви стала Вірменія. За офіційними даними, експорт товарів з Вірменії до Росії зріс на 85%, у тому числі 80% становить реекспорт. Фінансисти звертають увагу, що в цілому експорт Вірменії до Росії зріс на 430% порівняно з довоєнним періодом через ймовірний реекспорт європейських і китайських товарів.