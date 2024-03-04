Зварич закликав польських фермерів припинити «безпідставне та шкідливе» блокування кордону з Україною

Посол України в Польщі Василь Зварич звернувся до польських фермерів з проханням «припинити безпідставне та шкідливе для наших дружніх країн блокування кордону з Україною».

За його словами, Україна не впливає на світові ціни на продовольство, адже вони «визначаються на світових біржах, де активно грає Росія».

«Саме Росія проводить демпінгову політику та використовує продовольчий ринок як гібридну зброю для цілей агресії проти України. Саме Росія послідовно намагається дестабілізувати світовий та європейський ринки, послабити економіку як України, так і європейських країн, а також створити антиукраїнські настрої, щоб підірвати солідарність Європи з Україною», – наголосив дипломат.

Також Зварич закликав польських фермерів «не дозволяти вводити себе в оману і не піддаватися пропаганді, спрямованій на те, , щоб засіяти у вашій громаді зерна ненависті до всього українського».

«Через триваючу блокаду кордону Україна вже серйозно ослаблена, українська економіка вже втратила внаслідок блокади приблизно 2 мільярди злотих. В умовах російської агресії це серйозний удар по обороні моєї країни, а отже також удар по безпеці Польщі», – зазначив він.

Посол наголосив що через блокаду кордону втрачає і польська економіка.

«Блокада кордону серйозно заважає торгівлі Польщі з Україною, яка у 2023 році становила приблизно 13 млрд євро, що більш ніж удвічі перевищує обсяг українського експорту до Польщі. Проблеми польської економіки, пов’язані з обмеженням польського експорту в Україну, також негативно вплинуть на повсякденне життя поляків», – зазначив Зварич.

У коментарі кореспондентці Радіо Свобода посол уточнив, що суми збитків 2 мільярди злотих – це загальна сума втрат від блокади кордону ще з грудня 2023 року.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

За час протесту польських фермерів сталися щонайменше чотири випадки розсипання українського збіжжя.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що питання деблокування кордону з Польщею має бути вирішене до 28 березня, інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску.