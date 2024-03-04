Зеленський: через «зерновий коридор» експортували 30 млн тонн вантажів, є хороша динаміка

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через «зерновий коридор» експортували 30 млн тонн вантажів.



«Зерновий коридор» продовжує демонструвати хорошу динаміку – наближаємося до позначки в 30 мільйонів тонн вантажів, з них лише за лютий експортували понад 8 мільйонів тонн. Продовжуємо розвивати й альтернативні маршрути: Дунаєм і через Молдову», – повідомив він у телеграмі за підсумками щоденного селектора.

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На початку лютого віцепрем’єр, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що у січні цим маршрутом експортували 6,3 млн тонни вантажів, що майже дорівнює довоєнному рівню. Загалом, за його даними, на той момент експортували 20 млн тонн продукції до 32 країн світу.

Експортний коридор був організований після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи влітку 2023 року. Після того Росія активно атакує ракетами чи дронами українські порти, зокрема дунайські Рені та Ізмаїл.