Польща запропонує Євросоюзу запровадити санкції на сільськогосподарську продукцію з Росії та Білорусі. Прем’єр-міністр Польщі звернеться до маршалка Сейму щодо підготовки такої пропозиції до Європейської комісії. Про це Дональд Туск повідомив у Вільнюсі на брифінгу після зустрічі зі своєю литовською колегою Інгрідою Шимоніте.

Глава польського уряду переконаний, що спільне європейське рішення буде «значно ефективнішим», ніж індивідуальні кроки окремих держав.

«Я б хотів, щоб ми спільно, усім ЄС, ухвалили рішення щодо санкцій проти Росії та Білорусі, які стосуються продуктів харчуванні і сільськогосподарських продуктів. Мова тут про посилення санкцій через напад Росії на Україну і співпрацю Білорусі з Росією в цьому нападі», – сказав польський прем’єр.

Туск також додав, що постійно в контакті з партнерами в Європі та Києві для того, щоб швидко і ефективно розв’язати проблеми, які виникають на кордоні ЄС та України, насамперед, на польській ділянці кордону.

«Немає сумніву, що одним з важливих завдань є розблокування можливості експорту агропродукції з України до третіх країн – ті, що були традиційними споживачами», – запевнив Туск.

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3 березня у відеозверненні президент Володимир Зеленський сказав, що Україна та Польща мають знайти рішення для розблокування кордону, адже ситуація, яка там склалася, «вийшла за межі економіки та моралі».

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

За час протесту польських фермерів сталися щонайменше чотири випадки розсипання українського збіжжя.

Акції фермерів зі схожими вимогами також тривають в інших країнах Європи.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що питання деблокування кордону з Польщею має бути вирішене до 28 березня, інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску.