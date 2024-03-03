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Зеленський: ситуація на польському кордоні «вийшла за межі економіки та моралі»

Українська кукурудза висипана з вагонів у селі Котомеж, Куявсько-Поморське воєводство, Польща, 25 лютого 2024 року
Українська кукурудза висипана з вагонів у селі Котомеж, Куявсько-Поморське воєводство, Польща, 25 лютого 2024 року

Україна та Польща мають знайти рішення для розблокування кордону, адже ситуація, яка там склалася, «вийшла за межі економіки та моралі», сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

«Просто неможливо пояснити, як складнощі країни, що стікає кров’ю, можна використовувати у внутрішній політичній боротьбі», – наголосив Зеленський.

Водночас президент вважає, що Україна «пройде й ці випробування».

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

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Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

За час протесту польських фермерів сталися щонайменше чотири випадки розсипання українського збіжжя.

Акції фермерів зі схожими вимогами також тривають в інших країнах Європи.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що питання деблокування кордону з Польщею має бути вирішене до 28 березня, інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску.

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