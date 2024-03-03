На кордоні з Польщею блокуються усі шість напрямків – ДПСУ

На українсько-польському кордоні надалі блокуються усі шість напрямків, повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Як відзначив Демченко, «найбільша черга» спостерігається у напрямку контрольного пункту пропуску (КПП) «Краківець» і «Ягодин». Загалом у чергах на усіх шести напрямках – 2,4 тисячі фур.

За словами спікера ДПСУ, ситуація станом на зараз незмінна. Польські фермери декілька днів тому заблокували повністю можливість проїзду вантажівок в обох напрямках. Виключення – фури, які везуть гуманітарні чи важливі вантажі для України.

«Нагадаю про те, що це найбільший інфраструктурний напрямок де може перетинати кордон 1200-1400 вантажівок в обох напрямках. Натомість зараз пропускаються лише вантажні засоби, які слідують в Україну. За минулу добу (2 березня – ред.) таких було лише 70. Натомість жодна вантажівка не перетинає кордон у бік Польщі, оскільки їх не пропускають», – розповів Демченко.

Речник ДПСУ зауважив, що протестувальники не блокують рух для інших категорій транспорту – легкових автомобілів й автобусів.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

За час протесту польських фермерів сталися щонайменше чотири випадки розсипання українського збіжжя.

Акції фермерів зі схожими вимогами також тривають в інших країнах Європи.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що питання деблокування кордону з Польщею має бути вирішене до 28 березня, інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску.