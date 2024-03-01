ЄС посилить перевірки перевізників через побоювання фермерів щодо зерна з України – єврокомісар

Європейський союз посилить перевірки, щоб пересвідчитися, що перевізники дотримуються зобов’язань, на тл протестів фермерів – про це заявила єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян у коментарі агентству Reuters.

Єврокомісарка висловила думку, що закриття кордонів ніколи не є хорошою ідеєю, надто коли йдеться про «сусіда, який так сильно потребує зв’язків».

«Доки угоди виконуються коректно, не має бути проблем, і ми працюємо над посиленням їхньої імплементації… Іншими словами, ми маємо пересвідчитися, що оператори не порушують домовленостей, що вони можуть виконувати лише двосторонні операції, що в них є право на транзит», – заявила Велян.

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При цьому, за словами єврокомісарки, країни Євросоюзу також можуть отримувати зиск від торгівлі. Вона вказала на те, що експорт вантажівками з Польщі, Румунії та Словаччини на український ринок зріс удвічі й перевищив зростання обсягів товарів, які надходять до цих країн з України.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

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За час протесту польських фермерів сталися щонайменше чотири випадки розсипання українського збіжжя.

Акції фермерів зі схожими вимогами також тривають в інших країнах Європи.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що питання деблокування кордону з Польщею має бути вирішене до 28 березня, інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску.