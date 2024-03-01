Польські фермери повністю заблокували пункт пропуску в Шегинях – ДПСУ

Польські фермери повністю заблокували контрольно-пропускний пункт «Шегині», не пропускають фури ні на в'їзд, ні на виїзд з України, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час телемарафону.

«Ситуація за останні дні фактично не змінювалася, але сьогодні (1 березня – ред.) маємо певну зміну у напрямку пункту пропуску «Шегині». Бо о 13:00, як повідомила нам польська сторона, польські фермери відмовилися пропускати будь-яку вантажівку яка слідує чи то в бік України, чи в бік Польщі. Хоч і до цього на цьому напрямку відмічався такий критичний мінімум перетину кордону вантажівками», – розповів він.

За словами Демченка, за минулу добу, 29 лютого, цей напрямок перетнули тільки 47 вантажних транспортних засобів в обох напрямках.

«А після 13:00 й зараз ми фіксуємо по нашому пункту пропуску безпосередньо, що вантажівки не рухаються ні з Польщі, ні в Польщу. Польська сторона не приймає вантажні транспортні засоби до себе з України», – констатував спікер.

Також, як каже представник ДПСУ, «суттєве зниження» кількості перетинів кордону вантажівками залишається і у напрямку пункту пропуску «Ягодин».

«За минулу добу тут перетнуло кордон 111 вантажівок які слідували з Польщі в Україну. Як і раніше польські фермери не пропускають тут жодної вантажівки, яка слідує з України в Польщу. За останні дні це «нульові» показники перетину кордону в бік Польщі на цьому напрямку», – додав він.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

За час протесту польських фермерів сталися щонайменше чотири випадки розсипання українського збіжжя.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що питання деблокування кордону з Польщею має бути вирішене до 28 березня, інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску.