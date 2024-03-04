Посольство України в Польщі спростовує повідомлення про пошкодження протестувальниками авто для ЗСУ

Посольство України в Польщі заявило, що повідомлення пошкодження польськими протестувальниками авто для Збройних сил України.



«Встановлено, що зазначені автомобілі були пошкоджені ще до прибуття на територію Республіки Польща в країні, звідки здійснювалася їх доставка. На даний час автомобілі вже знаходяться на території України. Польські аграрії не мають жодного стосунку до ситуації, яка була висвітлена ЗМІ», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в фейсбуці.



Низка українських ЗМІ повідомила про те, що польські протестувальники начебто пошкодили автомобілі, які перебували в черзі на перетин державного кордону та прямували до України для потреб ЗСУ.

9 лютого у Польщі розпочався страйк фермерів, оголошений профспілкою «Солідарність». Упродовж місяця вони планують блокувати всі пункти пропуску, а також дороги й автомагістралі в окремих воєводствах.

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Крім заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України, польські мітингарі виступають проти європейської аграрної політики, зокрема, проти впровадження «зеленого ладу» – йдеться про низку екологічних і кліматичних вимог. Також серед вимог – підтримка тваринництва.

За час протесту польських фермерів сталися щонайменше чотири випадки розсипання українського збіжжя.

Акції фермерів зі схожими вимогами також тривають в інших країнах Європи.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що питання деблокування кордону з Польщею має бути вирішене до 28 березня, інакше Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску.