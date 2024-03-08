Дедалі менше біженців у Німеччині планують повернутися в Україну. Які цифри озвучують дослідники?

Лише п’ята частина від кількості українських біженців у Німеччині планує повертатися до України. Про це свідчать результати дослідження Центру міжнародних інституційних порівнянь та міграційних досліджень Ifo в Мюнхені. Причиною цього дослідники називають затяжність війни.

Фахівці опитували українських шукачів притулку у п’ять періодів – з травня 2022 року по січень 2024 року. У кожному з них опитали від 900 до 2000 українців. Проєкт Радіо Свобода «Ти як?» детальніше ознайомився з опрацьованими даними.

«Надії на повернення в Україну з часом зменшуються»

Згідно з дослідженням, влітку 2023 року 21% біженців все ще припускали, що хочуть повернутися в Україну. Натомість у 2022 році таких охочих було 46%. Це означає, що готовність повернутися зменшилася більш ніж удвічі.

Проте зараз настрої українців ще більше змінилася – 77% біженців заявили, що хочуть залишитися в Німеччині наступні два роки. Два відсотки з них хочуть переїхати до іншої країни.

Чим довше триватиме війна, тим більше людей оселяться в Німеччині

«Наші опитування показують, що надії на повернення в Україну з часом зменшуються. Це пов’язано насамперед зі зміною очікувань щодо тривалості війни та її наслідків. Чим довше триватиме війна, тим більше людей оселяться в Німеччині, знайдуть тут роботу, здобудуть освіту, розширять свої соціальні контакти і не захочуть повертатися», – пояснює німецькому виданню MDR Тетяна Панченко, фахівець з міграційних досліджень Інституту Ifo в Мюнхені.

За словами дослідниці, багато біженців ухвалюють рішення залишитися в Німеччині або повернутися додому в залежності від подальшого розвитку подій в Україні в довгостроковій перспективі. Загалом 29% біженців можуть уявити собі повернення в Україну, «коли вони знову почуватимуться там у безпеці». Великий відсоток респондентів (28%) ще не визначився з відповіддю. Проте великий відсоток біженців не хоче повертатися в Україну.

Наприклад, 39% опитаних шукачів притулку з України відповіли, що вони однозначно планують жити за її межами. «Після двох років війни майже половина українців не хочуть повертатися», – підсумовує Панченко.

Кількість постраждалих від війни серед новоприбулих зростає

Згідно з дослідженням, у перші два роки війни виїжджали переважно жінки віком від 30 до 49 років і діти. Зараз ситуація змінюється: «Ми бачимо збільшення частки чоловіків і молодих, незаміжніх або розлучених, бездітних жінок», – каже дослідниця з міграції Тетяна Панченко. У звіті мюнхенського інституту зазначають, що українські чоловіки намагаються доєднатися до своїх сімей у Німеччині, таким чином жінки з дітьми не повертаються в Україну.

Стає більше бідних, безробітних і людей з низьким соціальним статусом

Серед новоприбулих також дедалі більше жертв війни та безробітних. Жертвами війни дослідники визначають тих, хто втратив здоров'я, роботу та житло через воєнні дії. «Ми спостерігаємо збільшення кількості жертв війни та соціально незахищених українців. Це означає, що з часом стає більше бідних, безробітних і людей з низьким соціальним статусом», – розповідає науковиця німецькому медіа MDR.

Також вона зазначає, що багато біженців вже поїхало до України, переважно через повернення до своїх родин. Проте також є й інші причини: «Люди не знайшли житла або змушені покинути квартиру, в якій жили раніше. Деяким також важко інтегруватися або діти мають проблеми в школі». Однак завжди слід визнавати, «що небезпека залишається на всій території України». Тетяна Панченко очікує, що тільки тоді, коли війна закінчиться, більше людей повернеться на Батьківщину.

Боротьба за українських біженців

У березні 2025 року закінчується дія директиви тимчасового захисту для біженців у Німеччині. Німецький уряд досі не створив план, що буде з тими українцями, хто не зможе інтегруватися та змінити тимчасовий захист на інший вид легального перебування у країні.

За словами представника Єврокомісії, наразі триває дискусія і розглядаються різні варіанти. Видання Politico повідомило, начебто Україна тисне на Євросоюз, аби він сприяв поверненню українських громадян додому. Хоча українська влада не зверталася до ЄС з офіційним проханням про сприяння поверненню біженців, дипломати ЄС заявили, що з української сторони існує певний тиск з метою посилення майбутніх правил для повернення людей.

«Ти як?» раніше вже розповідав про дискусії, які тривають в Києві та Брюсселі щодо майбутнього українських біженців. Директива про тимчасовий захист закінчується, але дедалі очевиднішим стає той факт, що до березня 2025-го безпечними домівки біженців можуть і не стати.

Україна потребує мільйони українців для відновлення економіки, також військової служби, зокрема, й про це частіше відкрито і вголос кажуть посадовці на різних рівнях і за різних нагод. Співбесідники Радіо Свобода в дипломатичних колах країн-членів ЄС, не називаючись, підтвердили факт неформальних дискусій про повернення українців між представниками України й національними урядами окремих країн. Також деякі європейські урядовці сумніваються, що країни ЄС зможуть просто «передати» українських біженців. Демографічна криза в ЄС і дефіцит робочої сили можуть стати серйозними причинами, які сприятимуть продовженню перебуванню українців в Європі.

Чим більше біженців працюватиме, тим менше буде інфляції

Клер Ломбарделлі, головна економістка Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та заступниця G20 з фінансів переконана, що українські біженці є великим шансом для Німеччини: «Якщо політики подбають про те, щоб ці додаткові працівники (українські біженці) також знайшли роботу, то вузькоспеціалізовані місця на ринку праці можуть навіть до певної міри зникнути. Чим більше біженців працюватиме, тим менше буде інфляції. Однією із передумов для цього є більш швидке і легке визнання кваліфікації біженців та інших мігрантів».

Зараз українські урядовці активно працюють над заохоченням повернення українців, які виїхали за кордон. Основним мотивом для цього є безпека, а також зміни програм підтримки українців у ЄС.

Ми працюємо спільно з партнерами над стимулами для повернення українців

«Ми працюємо спільно з партнерами над стимулами для повернення українців. Безумовно, що номер один стимул – це безпека, чого хочуть українські сім'ї, жінки, діти, які перебувають за кордоном. Але, крім цього, це трансформація програм підтримки українців у ЄС. Вони мають трансформуватись на програми стимулювання повернення, «підйомні» для повернення так звані і інші кроки, які будуть стимулювати людей повертатись в Україну, підтримувати державу зсередини», – повідомив на річній пресконференції український прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Володимир Зеленський раніше казав про те, що уряд Німеччини мав би підтримувати українських біженців, даючи гроші в бюджет України, а та вже мала би перерозподіляла допомогу українцям, які за кордоном.

Також президент заявив про безпековий фактор як умову, за якої мільйони біженців захочуть повернутися до України: «Дехто заявляв, що немає ефективної оборони від російських ракет. Але ми точно знаємо, що Patriot та інші західні системи ППО можуть збивати будь-які російські ракети. І якщо буде достатньо систем ППО в Україні, ми зможемо повернути додому мільйони українців, мільйони наших людей, наших біженців».

Згідно з останніми даними Євростату, близько 4,2 млн українців перебувають у країнах ЄС під захистом тимчасової директиви. Німеччина ж надалі залишається лідером – в країні проживає 1 млн 235 тисяч шукачів притулку з України.