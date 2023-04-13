Зеркаль: 5 млрд дол – справедлива компенсація від РФ для «Нафтогазу»

Радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль прокоментувала рішення Арбітражу в Гаазі щодо виплати Росією компенсацій Україні.



«Це найбільша компенсація, яка була присуджена за позовами українських компаній до Росії у зв’язку з окупацією и експропріацією активів в Криму. Я дійсно вважаю, що це відповідна сума. Нафтогаз очікував трохи більше, тому що всі в арбітражах виходять з позиції: проси більше, а отримаєш справедливо. Так воно і вийшло. Але я вважаю, що це дуже хороший результат», – сказала вона в коментарі програмі Свобода Live.



За її словами, це рішення можна виконати в будь-якій країні, яка є стороною Нью-Йоркської конвенції (таких країн 162).



«Тобто в будь-якій країні подається позов про виконання рішення Арбітражу. І вже судові інстанції цієї країни вирішують в який спосіб і як буде виконуватися рішення, і які активи РФ будуть використовуватися для виконання цього рішення. Зараз можливостей стягнення коштів, які належать РФ, набагато більше, ніж це було до початку повномасштабної війни», – додала Зеркаль.

Арбітражний трибунал при Постійній палаті третейського суду в Гаазі зобов’язав Росію сплатити НАК «Нафтогаз України» 5 млрд дол за збитки, заподіяні захопленням активів «Групи Нафтогаз» в Криму в 2014 році, повідомив 13 квітня очільник компаній Олексій Чернишов. Йдеться про компенсацію за збитки та втрачене майно Нафтогазу у Криму, починаючи з 2014 року.

Цей арбітражний розгляд проти Росії «Нафтогаз» і його дочірні компанії ініціювали у жовтні 2016 року, а в вересні 2017 року було подано заяву до суду при суді в Гаазі.