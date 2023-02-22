Міністри фінансів G7 завтра обговорять програму допомоги Україні – Reuters

Головною темою зустрічі міністрів фінансів «Групи семи»(G7), яку Японія проводить у четвер в індійському місті Бангалор, буде фінансова підтримка України. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на джерела в міністерстві фінансів Німеччини.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва розповість про заплановану програму допомоги на зустрічі. МВФ планує ухвалити нову програму допомоги Україні до кінця березня.

Очікується, що після переговорів міністри фінансів G7 виступлять зі спільною заявою.

На початку тижня директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва перебувала з візитом в Україні, де зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єром Денисом Шмигалем.

Наприкінці січня видання Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомило, що Міжнародний валютний фонд у березні може затвердити нову програму фінансової підтримки України на суму 16 мільярдів доларів.