Жебрівський повідомив, що направив заяву про складання своїх повноважень аудитора НАБУ

Павло Жебрівський повідомив, що направив до Адміністрації президента заяву про складання своїх повноважень аудитора Національного антикорупційного бюро України.

«15.11.18 я направив заяву про складання своїх повноважень аудитора НАБУ до Адміністрації президента України і з сьогоднішнього дня вважаю себе вільним від цих обов’язків. Я поновлюю свою участь у політичному процесі, у тому числі – для боротьби з корупцією», – заявив Жебрівський у Facebook.

Він зазначив, що для початку роботи аудиторів НАБУ необхідно ухвалити ряд документів, положень, затвердити процедури та визначити бюджет процесу, однак «Верховна Рада України це ігнорує».

У травні 2017 року аудитором НАБУ від уряду став професор Михайло Буроменський. 7 червня 2018 року Верховна Рада вирішила делегувати до комісії з аудиту Національного антикорупційного бюро України професора, доктора юридичних наук Володимира Василенка. 19 червня президент України Петро Порошенко за своєю квотою призначив аудитором колишнього голову Донецької військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського.

Комісія зовнішнього контролю НАБУ має щороку проводити незалежну оцінку (аудит) роботи бюро, у тому числі – шляхом вибіркового аудиту кримінальних проваджень, в яких бюро завершило досудове розслідування.

Негативний висновок аудиту є єдиною законною підставою для позачергового звільнення директора НАБУ з посади та зменшення рівня бюджетного фінансування правоохоронного органу.