Війська РФ завдали по Лисичанську ще один авіаудар, кількість загиблих зросла – Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай уточнює, що російські війська завдали по Лисичанську два авіаудари, кількість загиблих зросла до чотирьох людей.



«Сьогодні вдень російські окупанти нанесли два авіаудари по Лисичанську. Ворожа бомба влучила в одну із будівель, де переховувалися люди. Прибувши на місце події, рятувальники під час розбору завалів витягли чотирьох загиблих громадян», – написав він у телеграмі.

Сергій Гайдай додав, що війська РФ також обстріляли профілакторій, внаслідок чого сталася його руйнація. Під завалами можуть бути люди, пошуково-рятувальні роботи тривають.



Він також оприлюднив відео наслідків авіаударів в Лисичанську.

Раніше повідомлялось про трьох загиблих і сімох поранених через сьогоднішній авіаудар по Лисичанську.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.