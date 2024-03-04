Постраждалі від сексуального насильства під час війни в Україні отримають репарації – Стефанішина

В Україні запрацював пілотний проєкт з невідкладних проміжних репарацій для постраждалих від сексуального насильства під час війни, повідомила 4 березня віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час конференції «Відновлення прав постраждалих від сексуального насильства, повʼязаного з конфліктом: елемент миру та світової безпеки».

За її словами, протягом року 500 постраждалих зможуть отримати одноразову виплату у розмірі 3 тисячі євро на умовах повної конфіденційності. Вже у березні 40 людей пройдуть необхідні процедури для того, щоб отримати відповідні статуси та перші проміжні репарації.

«Ми розробили систему формування таких репарацій, яка передбачає виявлення постраждалих, ідентифікацію кейсів, ухвалення рішень про відповідність критеріям і виплату проміжних компенсацій», – зазначила віцепрем’єрка.

Вона також додала, що ця робота відбувається у взаємодії з офісом Генерального прокурора, який розслідує такі злочини, а також Міністерством юстиції, яке формує реєстр збитків. Партнерами реалізації проєкту також є центри допомоги врятованих та профільні громадські організації, зазначила Стефанішина.

Сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом (СНПК), є «зброєю» війни Росії проти України. Це частина російської стратегії для контролю і залякування цивільного населення, що заохочується вищим керівництвом РФ. Попри те, що основна частина СНПК вчиняється щодо жінок, зафіксовані випадки також щодо чоловіків, літніх людей і навіть дітей.



Станом на 4 березня Офіс генерального прокурора України розслідує 274 факти сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (СНПК).