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07 Березень 2019, Київ 13:33
Новини | Політика

МВС: у системі міністерства працює 24,5% жінок

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У системі Міністерства внутрішніх справ України працює 24,5% жінок, повідомляє прес-служба МВС.

«Кожного дня вони одягають форму, виходять на чергування, аби наш світ став кращим, добрішим і безпечнішим. Включення до державної політики гендерних питань – загальносвітовий тренд, не тільки український», – заявили в МВС.

Минулого року президент України Петро Порошенко повідомляв, що службу в Збройних силах України проходять 25 тисяч жінок, у військових частинах бойового складу служать понад дев’ять тисяч жінок.

8 березня у світі відзначають Міжнародний жіночий день – свято, започатковане на початку ХХ століття як пролетарське феміністське свято Міжнародний день жінок-робітниць. З 1977 року за рішенням ООН цей день має назву Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир.

Годі терпіти: у Києві пройшов марш за права жінок (відео)
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Годі терпіти: у Києві пройшов марш за права жінок (відео)

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