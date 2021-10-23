Підозрюваних у спробі підпалу будинку Жовкви взяли під варту з можливістю застави – прокуратура

Дарницький районний суд у суботу задовольнив клопотання прокурора та заарештував на два місяці підозрюваних у спробі підпалу будинку заступника голови Офісу президента України, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

«Одночасно суд визначив для підозрюваних альтернативу у вигляді застави у сумі понад 680 тис грн для кожного. Підозрювані – чоловіки 20-ти та 25-ти років, раніше не судимі. Їх дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 194 та ч. 2 ст. 296 КК України. Наразі досудове розслідування триває. Встановлюються обставини кримінального правопорушення та інші особи, які до нього причетні», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Офіс генпрокурора повідомляв, що двом особам, причетним до спроби підпалу будинку заступника голови Офісу президента України Ігоря Жовкви, повідомлено про підозру в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу та вчиненні хуліганства. Повідомялося, що підозрюваними є мешканець столиці і житель Черкащини, які приготували 3 пляшки із «коктейлем Молотова» та в ніч на 22 жовтня кинули одну з них через паркан на подвір’я заступника голови ОПУ у Дарницькому районі Києва.

Унаслідок події, яка сталася близько 4:00 22 жовтня, ніхто не постраждав.

Ігор Жовква став заступником голови Офісу президента 10 вересня 2019 року.