Сутички «жовтих жилетів» із поліцією в Страсбурзі: 42 затриманих

Учасники французького руху «жовтих жилетів» 27 квітня продовжили акції протестів проти політики президента Емманюеля Макрона та його уряду. У Страсбурзі протестувальники намагалися пройти маршем до Європейського парламенту, але зіткнулися з поліцейськими.

В ході сутичок 42 протестувальники були затримані, шестеро людей отримали ушкодження, оскільки поліція застосовувала сльозогінний газ, аби відігнати учасників маршу.

Демонстрації пройшли також у Парижі, Ліоні та Бордо, однак минули без інцидентів.

За даними міністерства внутрішніх справ Франції, у 25-ті поспіль вихідні протестів у них взяли участь 5 500 людей по всій країні.

Протести поновилися за два дні після того, як Макрон анонсував зниження податків, яке коштуватиме близько п’яти мільярдів євро. Пропозиція була відповіддю на протестний рух.

Рух «жовтих жилетів», який почався в листопаді 2018 року як протест проти підвищення тарифів на паливо, зараз об’єднує противників курсу французької влади, у тому числі вкрай лівих і крайніх правих. «Жовті жилети» традиційно проводять демонстрації по суботах. І хоча останнім часом кількість учасників і рівень насилля були на нижчому рівні, протести 16 жовтня завершилися розгромом та підпалами магазинів, банків і ресторанів на Єлисейських полях.