У Києві побили і пограбували журналіста Андрія Куликова. Поліція знайшла нападників

У Києві на проспекті Перемоги в Шевченківському районі пограбували журналіста та співзасновника «Громадського радіо» Андрія Куликова, повідомляє «Детектор медіа».

У коментарі Куликов повідомив, що інцидент стався ще 7 січня. Журналіст зазначив, що не повʼязує напад зі своєю професійною діяльністю. «Мій стан дуже нормальний. Уже вчора я вів свою програму «Пора року», повідомлення поліції зʼявилось лише під вечір, 10 січня, насправді це сталося ще у пʼятницю зранку. Поліція спрацювала дуже швидко та оперативно», – сказав Куликов.

За даними поліції, двоє чоловіків підійшли до потерпілого і попросили закурити. Отримавши відмову, вони його побили, відібрали три тисячі гривень, банківську картку та мобільний телефон. Співробітники карного розшуку та бійці полку поліції особливого призначення №1 упродовж кількох годин встановили місце перебування двох грабіжників та виявили їх у одному з хостелів.

«Грабіжниками виявилися раніше судимий за пограбування, крадіжки та незаконний обіг наркотиків 23-річний уродженець Миколаївської області та 23-річний мешканець Волинської області, який наразі перебуває у статусі обвинуваченого за крадіжку. Їм загрожує до шести років тюремного ув’язнення. Правоохоронці перевіряють причетність ще двох осіб до пограбування», – повідомили у поліції.

Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж), слідчі повідомили затриманим про підозру. Шевченківський районний суд Києва обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.