Росія: суд у Махачкалі заарештував журналістку Радіо Свобода на 5 діб

У Росії документалістку та журналістку, позаштатну кореспондентку Російської служби Радіо Свобода Юлію Вишневецьку, затриману 26 вересня в Махачкалі, суд заарештував на 5 діб за звинуваченням в участі в неузгодженому мітингу проти мобілізації.

На судовому засіданні Вишневецька пояснювала, що за завданням редакції як журналіст прийшла на мітинг, щоб з'ясувати думку людей щодо мобілізації.

Вишневецьку, як і інших журналістів, затримали на акції 26 вересня, доставили у відділок поліції, у багатьох відібрали телефони, тривалий час не допускали до них адвокатів.

Затримання документалістки засудив президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) Джеймі Флай.

«Юлія лише виконувала свою журналістську роботу, діючи на користь російської аудиторії, – нагадав він, – Вона має бути негайно звільнена»

26 вересня у Махачкалі кілька сотень людей вийшли на акцію протесту проти мобілізації чоловіків на війну з Україною. За даними проекту Радіо Свобода Кавказ.Реалії, цього дня поліцейські затримали 110 людей.



Перед цим, 25 вересня, у Махачкалі вже проходив стихійний мітинг проти мобілізації для участі у війні в Україні, серед його учасників багато жінок. Було затримано близько 120 людей. Щодо восьми з них порушено кримінальні справи.

Юлія Вишневецька – кореспондентка Російської служби Радіо Свободи та журналістка-документалістка, авторка документального проекту Радіо Свобода «Ознаки життя».