Європейська федерація журналістів виступила на підтримку колег, яких переслідують у Криму

Європейська федерація журналістів виступила на підтримку колег, яких переслідують в окупованому Росією Криму. Звернення генерального секретаря Європейської федерації журналістів Рікардо Ґутьєрреса оприлюднене на сторінці Національної спілки журналістів України у фейсбуці.

«Європейська федерація журналістів представляє 300 000 журналістів у 45 країнах європейського континенту. І я вважаю, що сьогодні, як ніколи раніше, необхідно пропагувати сильну солідарність із журналістами, яких переслідує російська влада в Криму. Ми розглядаємо наших колег як політичних в’язнів. Вони за ґратами лише за те, що виконують свою роботу в інтересах суспільства. Як вам відомо, Європейська федерація журналістів виступала й раніше із заявами солідарності з Миколою Семеною, Владиславом Єсипенком, а також кримськотатарськими громадянськими журналістами. Будьте певні: ми й надалі підійматимемо голос проти репресій щодо журналістів у Криму», – йдеться у заяві.

Ґутьєррес зазначив, що Крим «став зоною, де більше не поважають міжнародне право та верховенство права».

«Безпека журналістів стала пріоритетним питанням для Європейської федерації журналістів. Ми продовжимо вироблення політики та стратегій, які краще захищають журналістів на місцях. Ми робимо це разом із нашими партнерськими членськими організаціями, зокрема з Національною спілкою журналістів України. Шановні колеги, дякую за вашу відданість свободі преси. Ви не самотні! Європейська федерація журналістів на вашому боці. Разом із вами я закликаю звільнити всіх ув’язнених колег у Криму», – наголосив представник ЄФЖ.

Як зазначили у НСЖУ, в акції на підтримку громадянських журналістів Криму взяли участь 292 особи.

За інформацією спілки, зараз у Криму ув'язнено 10 громадянських журналістів, ще у п'яти – короткострокові адміністративні арешти.

Сьогодні у Києві відбулася онлайн-зустріч солідарності на підтримку журналістів анексованого Росією Криму.