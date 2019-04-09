У 2018 році житло передали тисячі сімей військовослужбовців – Міноборони

У 2018 році житло передали 1 078 сімей військовослужбовців, повідомило Міністерство оборони України у відповідь на запит Радіо Свобода. Водночас у черзі за квартирами перебували 47 097 сімей.

Найбільше житла розподілили в Київській та Дніпропетровській областях (328 та 149 квартир відповідно).

У Міністерстві оборони повідомили, що загалом у 2014-2018 роках квартири отримала 4581 сім’я.

Згідно з відповіддю на запит Радіо Свобода, у 2014 році на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців із державного бюджету надали 189 мільйонів гривень, у 2015 – 820,6 мільйона гривень, у 2016 – 715,1 мільйона гривень, у 2017 – 691,1 мільйона, у 2018 – 1, 012 мільярда гривень.

​