Фріз: майже 19,5 тисяч учасників бойових дій на Донбасі стоять у квартирній черзі

Міністр у справах ветеранів Ірина Фріз заявила, що на сьогодні 19 тисяч 466 учасників бойових дій на Донбасі стоять у черзі на отримання житла. Як повідомила Фріз в інтерв’ю Радіо Свобода, наразі через відсутність єдиного державного реєстру ветеранів відсутня зведена інформація по кожному з учасників бойових дій, які могли вже отримати пільгу, в тому числі, щодо отримання житла.

«Після укомплектації міністерства на 30%, і я розраховую, що до кінця червня це відбудеться, ми зможемо займатися адмініструванням вже державних програм, які сьогодні ще Державної служби (у справах ветеранів – ред.), а відповідно, Міністерства соціальної політики», – пояснила Фріз.

За її словами, усього в реєстрі Держслужби у справах ветеранів сьогодні офіційно зареєстровано 362 тисячі осіб (учасників бойових дій на Донбасі). Хоча йдеться про щонайменше півтора мільйона людей, які підпадають під опіку міністерства, зокрема воїни-афганці, ветерани Другої світової, миротворчих місій та родини загиблих, додала Фріз.

Відповідно до законодавства, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни і члени сімей загиблих мають право на низку пільг серед держави, серед яких право на землю, житло, пільги на навчання, проїзд, комірне тощо.

28 листопада 2018 року уряд вирішив створити Міністерство у справах ветеранів на заміну Державній службі у справах ветеранів. Верховна Рада призначила Ірину Фріз міністром у справах ветеранів. Наразі відомство перебуває на стадії укомплектації штату.