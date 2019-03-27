На зведення житла ветерани бойових дій в Україні отримали понад 2 тисячі гектарів землі – Фріз

Міністр у справах ветеранів Ірина Фріз заявила, що на сьогодні для зведення житла, господарських будівель та споруд українським ветеранам бойових дій на Донбасі було виділено понад 2154 гектари землі. Про це Фріз повідомила в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ми насправді маємо достатньо важку процедуру видачі земельних ділянок. Можна говорити про наступне – в законодавстві внесли пільгу, а адміністрування до неї не надали. Відповідно, пільга спричиняє негативні настрої як серед тих, хто хоче отримати за пільгою відповідну земельну ділянку, так і у влади, яка не має спроможності надати цю земельну ділянку», – пояснила Фріз.

За її словами, на сьогодні для потреб сільського господарства ветеранам виділені загалом 185 тисяч 787 гектарів землі (по 2 гектари), для дачних потреб – 67 гектарів, для ведення садівництва – 4150 гектарів.

Відповідно до законодавства, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни і члени сімей загиблих мають право на низку пільг серед держави, серед яких право на землю, житло, пільги на навчання, проїзд, комірне тощо.

28 листопада 2018 року уряд вирішив створити Міністерство у справах ветеранів на заміну Державній службі у справах ветеранів. Верховна Рада призначила Ірину Фріз міністром у справах ветеранів. Наразі відомство перебуває на стадії укомплектації штату.