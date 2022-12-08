На міні у Житомирській області підірвалося авто: загинули батьки вісьмох дітей

В управлінні Нацполіції Житомирської області повідомили, що на півночі регіону на міні підірвався автомобіль із подружжям – обоє загинули.

«Подія сталась удень 7 грудня в Олевській громадя. Попередньо відомо, що місцеве подружжя, 38-річний чоловік і його 32-річна дружина рухались автомобілем «Форд Транзит» по дорозі із с.Сущан у напрямку с.Копища. На певному відрізку їх авто опинилось на узбіччі, де автомобіль підірвався, попередньо – на міні. Унаслідок цього подружжя загинуло. Під час огляду місця події фахівці зафіксували наявні свідчення вибуху. У рамках розпочатого за фактом загибелі людей кримінального провадження будуть проведені необхідні експертні дослідження для встановлення всіх обставин», – йдеться в повідомленні.

У поліції кажуть, що сиротами залишились 8 дітей, усі неповнолітні. «Нині вони під наглядом родичів», повідомили правоохоронці.

Поліція зауважує: на час воєнного стану у північних районах Житомирщини діють режимні обмеження, зокрема заборонено: пересування цивільних осіб ближче, ніж за кілометр до держкордону, окрім території населених пунктів; пересування та перебування у лісах та лісосмугах; перевезення в транспортних засобах зброї без відповідних дозволів; полювання та рибальство в межах прикордонної смуги.

На початку вересня Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що від початку вторгнення РФ майже половину території України забруднено мінами.