У Зімбабве прощаються з Мугабе, його поховають у мавзолеї

У столиці Зімбабве місті Хараре на національному стадіоні проходить офіційна церемонія прощання з колишнім президентом країни Робертом Мугабе.

Труну з тілом Мугабе доправили на стадіон, за нею йшли нинішній президент країни Емерсон Мнангагва, військові, родичі покійного. На церемонію прибули лідери багатьох африканських держав, зокрема ПАР і Кенії. На стадіоні присутні тисячі жителів Зімбабве.

Тіло Мугабе в суботу не поховають. Його перемістять у спеціально споруджений мавзолей, який побудують у Хараре протягом найближчого місяця.

Питання про те, як і де ховати Мугабе, викликало суперечки між владою і частиною родичів.

Роберт Мугабе був відсторонений від влади в 2017 році, і низка родичів і раніше вважають його наступника зрадником. Зрештою, вдалося досягти компромісу.

Мугабе ховають із державними почестями – незважаючи на те, що опозиція в Зімбабве, міжнародні правозахисні організації і низка країн Заходу вказують на те, що він правив країною як диктатор, розправляючись із політичними опонентами і сприяючи розпалюванню міжрасової ненависті, а також привів до краху економіку Зімбабве, колись однієї з найбільш розвинених країн Африки.

Роберт Мугабе, який прийшов до влади в 1980 році, після міжнародного визнання незалежності Зімбабве, і правив країною 37 років, помер у віці 95 років у Сінгапурі 6 вересня. У 2017 році Мугабе був усунутий власною партією.