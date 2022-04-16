Обстріляли центр Лисичанська, війська РФ зірвали евакуацію – Гайдай

Російські військові зірвали евакуацію з Лисичанська Луганської області, відкривши вогонь по центру міста під час режиму тиші, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Під час режиму тиші російська армія відкрила вогонь по центру Лисичанська. Звісно, місцеві жителі вирішили залишитися в цей час у підвалах. Евакуацію було фактично зірвано, бо вдалося вивезти лише одну людину», – написав Гайдай у своєму телеграмі.

Водночас вдалося евакуювати 42 жителів Сєвєродонецька, 11 людей із Рубіжного та 14 – із Кремінної. Ще 6 людей вивезли з Попасної.

На 16 квітня погоджені 9 гуманітарних коридорів.

Протягом 15 квітня в результаті роботи гуманітарних коридорів вдалося евакуювати 2 864 людини.