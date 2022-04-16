На 16 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів

На 16 квітня 2022 року погоджено 9 гуманітарних коридорів, повідомила міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у мережі Telegram.

За її словами, з Маріуполя, Бердянська, Токмака та Енергодара до Запоріжжя люди можуть їхати на власному транспорті.

«Через погодні умови автобуси для евакуації все ще не можуть їхати цим маршрутом – розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка», – вказує Верещук.

По інших коридорах можуть пересуватися люди з прифронтових міст Луганщини – Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Попасної та Гірського. «Гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ», – уточнює чиновниця.

Протягом 15 квітня в результаті роботи гуманітарних коридорів вдалося евакуювати 2 864 людини.