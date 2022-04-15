Верещук назвала гуманітарні коридори, за якими сьогодні планується евакуація

Протягом дня 15 квітня планується евакуація за дев’ятьма гуманітарними коридорами, повідомила віцепрем’єр-міністерка, міністерка з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона назвала ті ж напрямки, що й напередодні: з блокованого Маріуполя, окупованих міст Запорізької та прифронтових міст Луганської області.

При цьому евакуація з Маріуполя, Бердянська, Токмака та Енергодара здійснюється власним транспортом.

«Гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ», – зазначила вона.

Евакуацію з Луганщини також анонсував голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його даними, в регіоні вже евакуювали 32 тисячі людей, водночас «частина людей невпевнена у виїзді, боїться за майбутнє, тримається за залишки майна».

«Не зволікайте та виїжджайте, поки така можливість є. Українські захисники стримують ворога, але той щодня підступно обстрілює домівки мирного населення – просто для помсти», – закликав голова області.

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Напередодні в результаті роботи гуманітарних коридорів вдалося евакуювати 2 557 людей, зокрема 289 – із Маріуполя.

У Генштабі ЗСУ вже неодноразово повідомляли, що російські війська проводять перегрупування і продовжують підготовку до наступу на сході України з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей.